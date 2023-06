PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Éric Di Meco du 22 juin - Euro U21

Mon pronostic : la France ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match (2.30)

Sur le papier, et ce n'est pas la première fois, la France a une très belle équipe. Mais, comme souvent, elle ne fait rien dans les grandes compétitions. Lors de ce championnat d'Europe, les Bleuets essaieront d'aller chercher un trophée qui les fuit depuis 35 ans ! De plus, les hommes de Sylvain Ripoll ne sont pas dans une excellente dynamique, avec en prime, un manque d'efficacité devant le but (2 buts seulement sur les 4 derniers matchs). Néanmoins, malgré mes réserves, je suis obligé de me fier aux joueurs qui composent cette Équipe de France. Le onze de départ est impressionnant et le banc de touche l'est également. Difficile d'avoir un réservoir aussi talentueux que celui des Bleuets. Je vois la France ne pas perdre et moins de 2,5 buts dans le match, car l'Italie n'est jamais une équipe facile à manœuvrer.

