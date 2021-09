PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 22 septembre Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Troyes sans encaisser de but (1.85)

Les Lyonnais peuvent avoir des regrets mais aussi de l’espoir pour la suite de la saison. La performance réalisée au Parc des Princes dimanche a été excellente et il aura fallu un pénalty (très) généreux obtenu et transformé par Neymar, puis un but en fin de match de Mauro Icardi pour que les Parisiens s’imposent (2-1). Les Gones avaient pourtant ouvert le score grâce à Paqueta auteur d’une prestation XXL. Les Troyens, eux, n’y arrivent pas en Ligue 1. Le passage à l’échelon supérieur est difficile pour le promu qui n’a remporté qu’une rencontre et a craqué en fin de match face à Montpellier (1-1) alors que le MHSC était réduit à dix. Je pense que Lyon est lancé et va capitaliser sur ses dernières bonnes performances. Je vois même l’OL réaliser un clean-sheet.

Pariez sur Lyon – Troyes ici !