PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 23 août - Ligue des Champions

Mon pronostic : Braga bat le Panathinaikos sans prendre de but (2.20)

L'Olympique de Marseille aurait pu jouer ce match face à Braga, mais les Olympiens n'ont pas réussi à se qualifier face à cette équipe du Panathinaikos. Malgré la défaite, je n'ai pas trouvé les Grecs transcendants sur la double confrontation. À l'aller, ils ont profité de leur supériorité numérique, et au Vélodrome, ils ont marqué sur un pénalty au bout du temps additionnel. Le Panathinaikos me semblait déjà inférieur à Marseille sur le papier, et c'est un constat que je partage également face à Braga. On s'est rendu compte ces derniers temps que ce n'était pas toujours la meilleure équipe qui gagnait, mais si on suit la logique, Braga devrait l'emporter ce soir. De plus, je ne vois pas les Portugais prendre de but.

Pariez ici sur Braga-Panathinaikos !