PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 23 juin sur Portugal – France

Mon pronostic : 0-0 ou 0-1 entre le Portugal et la France (3.85)

Comme lors des quatre dernières confrontations entre le Portugal et la France, je m’attends à un match très fermé et équilibré. Rappelez-vous lors de la dernière Ligue des Nations, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge en France avant que les Bleus ne s’imposent au Portugal grâce à Kanté, unique buteur ce soir-là. On pourrait dire que ce sont deux jumelles qui s’affrontent. En effet les deux sélections présentent les mêmes caractéristiques et un fond de jeu similaire en laissant la possession et en procédant en contre avec C. Ronaldo d’un côté et Mbappé de l’autre. Je pense que l’Equipe de France a tout de même plus de talent et je ne la vois pas s’incliner ce soir. Les Portugais n’ont pas rassuré contre l’Allemagne et la défense, qui aurait dû être la force de cette équipe, a complètement sombré. C’est pourquoi je vous conseille le 0-0 ou le succès des Bleus (0-1) pour ce match décisif pour la première place du groupe F.

