PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 25 août Ligue des Champions

Mon pronostic : le Shakhtar s’impose face à Monaco (3.20)

C’est une rencontre très compliquée pour l’AS Monaco. Le club de la Principauté réalise un mauvais début de saison et sa prestation du match aller, conclue par une défaite (0-1), ne me rend guère optimiste. En face, le Shakhtar enchaîne les bons résultats. Le club ukrainien m’a fait très forte impression à Louis II la semaine dernière avec une première mi-temps particulièrement aboutie avant de gérer parfaitement son avance. C’est une équipe qui possède une grosse expérience en Ligue des Champions et qui a toutes les clés pour aller en phase de poules et pourquoi pas même plus loin ! Je ne vois pas Monaco parvenir à renverser un adversaire aussi solide. C’est pourquoi je vous conseille de foncer sur la victoire du Shakhtar avec une cote énorme (3.20) !

Pariez sur Shakhtar – Monaco ici !