PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Éric Di Meco du 26 octobre sur Francfort - Marseille (LDC)

Mon pronostic : Marseille gagne à Francfort (3.25)

Pour croire à la qualification, Marseille doit l'emporter en Allemagne ! Depuis le succès lors de la double confrontation contre le Sporting Portugal, l'OM a son avenir entre ses mains pour atteindre les huitièmes de finale. Les Marseillais ont encaissé deux buts à l'exterieur en deux matchs cette saison. C'était à Tottenham, en infériorité numérique ! En Ligue 1, c'est le même constat. Les hommes d'Igor Tudor n'ont encaissé que deux buts à l'extérieur. De son côté, Francfort n'a toujours pas marqué un but devant son public cette saison en C1. Et malgré sa mauvaise forme en Ligue 1, l'OM doit se reprendre dans la plus belle des compétitions. Je vois Marseille s'imposer en Allemagne !

Pariez ici sur Francort - Marseille !