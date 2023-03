PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 27 mars – Qualifications Euro 2024

Mon pronostic : la France bat l’Irlande 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.25)

L’équipe de France doit enchaîner après son succès probant face aux Pays-Bas (4-0). Les Bleus nous ont offert un spectacle formidable vendredi dernier, affichant un collectif complet et extrêmement solide, porté un par un Kylian Mbappé exceptionnel. Mais, si je suis enthousiaste, je reste tout de même méfiant. L’Irlande pourrait bien être motivée par une telle affiche, même si cette équipe reste très largement inférieure à son adversaire du soir. Je vois ainsi des Bleus dominateurs et, pourquoi pas même, dans la gestion. Ils pourraient ainsi garder leurs cages inviolées et s’imposer sur le plus petit des scores ainsi que par une avance confortable. Je miserais donc sur une victoire française 1-0, 2-0 ou 3-0.

