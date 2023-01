PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 4 janvier – Série A – Italie

Mon pronostic : Naples ne perd pas sur la pelouse de l’Inter et moins de 2,5 buts (2.80)

La Série A reprend aujourd’hui avec un choc à suivre à 20h45 entre l’Inter Milan et Naples. Les Intéristes sont 5e et sont à leur place. Ils ont perdu les trois rencontres qu’ils ont disputées contre des équipes mieux classées. Avant la trêve ils avaient enchaîné deux belles victoires face à Bologne (6-1) et sur la pelouse de l’Atalanta (3-2). Ce soir cela va être très compliqué contre un Napoli impressionnant depuis le début de saison sur la scène nationale. Naples est tout simplement invaincu en championnat avec deux nuls et treize victoires dont onze consécutives. Difficile de ne pas leur faire confiance en cette reprise. Cela reste un déplacement chez une grande équipe et c’est pourquoi je me couvrirais avec le N2. J’imagine un match tendu et très serré et donc je rajouterais le moins de 2,5 buts pour une cote de 2.80 !

