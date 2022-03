PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 7 mars – Premier League

Mon pronostic : Tottenham bat Everton et Harry Kane marque (2.40)

Match très compliqué à pronostiquer et difficile à lire. Les deux équipes ont la pression en cette fin de championnat avec deux objectifs différents tout de même. Les Spurs vont chercher à revenir dans la course à la Ligue des Champions. Après un début de saison catastrophique, l’arrivée d’Antonio Conte a fait du bien à Tottenham qui a trois points de retard sur les places européeenes avec trois matches en moins. Les Toffees, eux, vont jouer leur survie. Ils possèdent une longueur d’avance sur la zone rouge mais ont aussi des rencontres en retard à disputer. Je pense que le club londonien va l’emporter ce soir. Evidemment je combinerais ce succès avec le but de Harry Kane qui revient bien et s’est remis à marquer (2.40) !

Pariez sur Tottenham – Everton ici !