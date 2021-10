PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 7 octobre – Ligue des Nations

Mon pronostic : pas de vainqueur entre la Belgique et la France (3.25)

Après une demi-finale lors de la Coupe du Monde 2018, ces deux sélections se retrouvent au même stade la compétition, mais cette fois, en Ligue des Nations. Comme en témoigne les cotes de cette rencontre, c’est très équilibré et difficile à pronostiquer. La France, avec ce système en 3-4-3, m’intrigue beaucoup. J’aime le positionnement que cela donne à Griezmann. Pour moi c’est en 10 qu’Antoine s’exprime le mieux avec un joueur pouvant prendre la profondeur comme Mbappé devant et un autre pour combiner et jouer en remise comme Benzema. La Belgique va évidemment faire le jeu et avoir la possession. On sait que c’est quelque chose qui correspond très bien au style pratiqué par Didier Deschamps. Comme je ne sais absolument pas lire ce match, je vous conseille de miser sur le nul pour une belle cote de 3.25. Si cela devait pencher d’un côté, j’irais plutôt sur la France. Les Belges ont peut-être un complexe d’infériorité face aux champions du monde qui savent les embêter.

