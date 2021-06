PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 8 juin Qualifications CDM 2022

Mon pronostic : victoire de l’Argentine en Colombie (2.55)

Très beau match à suivre pour ces éliminatoires en Amérique du Sud. La Colombie est 6e du groupe avec sept points en cinq journées. Le début de cette phase n’est donc pas bon du tout pour les Colombiens qui n’ont remporté que deux rencontres face au Venezuela et au Pérou. Chez eux, ils se sont faits atomiser par l’Uruguay (0-3). Mais rien n’est fait et ils peuvent se relancer face au 2e de la poule. L’Argentine est toujours invaincue dans la compétition et compte quatre points de retard sur le leader brésilien. D’ailleurs la dernière défaite de l’Albiceleste date du 3 juillet 2019 et c’était contre le Brésil en demi-finale de la Copa America. Depuis, les coéquipiers de Messi ont enchaîné douze rencontres sans défaite. Je les vois même gagner cette nuit en Colombie et pour faire gonfler la cote, je rajouterais le but de la Pulga pour une cote de 3.80 !

