PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Eric Di Meco du 8 mars – Ligue des Champions

Mon pronostic : le PSG ne perd pas à Munich, les deux équipes marquent et Mbappé buteur (3.85 via MYMATCH)

Malmenés au match aller, je ne vois pas les Parisiens rééditer la même performance. Ils n’ont plus le choix et vont devoir prendre plus de risques et quand on a des joueurs comme Messi et surtout Kylian Mbappé, on peut se dire que le PSG a ses chances. C’est pour cela que je tenterais un coup en pariant sur le fait que Paris ne perde pas. Je pense qu’il faut se couvrir tout de même car le Bayern a des joueurs incroyables et a une assurance dans le jeu que n’a pas son adversaire. Je vous propose donc de miser sur le N2 avec des buts de chaque côté dont un de Kylian Mbappé (3.85) !

