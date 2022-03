PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco du 9 mars Ligue des Champions

Mon pronostic : le Real bat le PSG par un but d'écart (4.10) !

Je vois tout simplement un match aussi serré qu'à l'aller ! La pression est sur le Real mais les joueurs de Carlo Ancelotti ont l'habitude des matches couperets et ils auront certainement beaucoup plus de maîtrise qu'au Parc des Princes. En face, le PSG a des arguments offensifs, surtout avec la présence confirmée de Mbappé, mais défensivement les Parisiens sont régulièrement en difficulté et face à des joueurs de talent comme Benzema ou Vinicius cela pourrait bien coûter cher. Je vais donc miser sur une victoire du Real avec un but d'écart (4.10), ce qui nous offrirait une prolongation entre ces deux favoris !

