PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco et de Lionel Charbonnier du 17 mars - Ligue Europa

Notre pronostic : Marseille gagne à Bâle grâce à Milik (3.20)

Le score du match aller ne reflète pas l’écart entre les deux équipes ! Marseille a étouffé Bâle et aurait dû terminer avec au moins deux buts d’avance face à un club suisse en difficulté cette saison. Après une période délicate, les joueurs de Sampaoli ont retrouvé de la confiance et ils restent sur une prestation aboutie à Brest (4-1) en Ligue 1. Nous partons donc sur une victoire marseillaise ce soir avec un nouveau but d’Arkadiuz Milik (3.20) !

