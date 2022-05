PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : la Roma bat le Feyenoord par un but d'écart (3.80) !

José Mourinho peut entrer un peu plus dans l'histoire ce soir à Tirana ! L'entraineur de la Roma peut ajouter une nouvelle Coupe d'Europe à son immense palmarès. Les Romains partent favoris face au Feyenoord, club qui a éliminé l'OM en demi-finale. Je n'ai pas été impressionné par la performance des Néerlandais au Vélodrome dans le match retour et je pense que les Italiens prendront le contrôle de la partie. Je mise sur une victoire de la Roma (2.35) et je vais plus loin en tentant le succès par un but d'écart (3.80) !

