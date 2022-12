PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco sur Argentine - Croatie - CDM 2022

Mon pronostic : l'Argentine bat la Croatie et Messi buteur (2.80)

C'est la Coupe du Monde de Lionel Messi ! Alors que beaucoup voient la Pulga sur le déclin, il est en train de réaliser ses meilleures performances dans la compétition. Intenable et efficace, l'attaquant parisien porte son équipe sur ses épaules et continue de rêver d'un sacre ultime. Les Argentins avaient pourtant bien mal démarré leur tournoi avec cette défaite d'entrée contre l'Arabie Saoudite (1-2). Mais il se sont vite repris pour enchaîner les victoires, en étant toujours entreprenants. Je ne vois donc pas la Croatie tenir le coup ce soir. Il faudra tout de même se méfier des coéquipiers de Luka Modric, qui viennent de réaliser un exploit exceptionnel en éliminant le Brésil au tirs au but, comme tant d'autres adversaires depuis 2018. Mais ils devraient finir par céder contre un adversaire en mission. L'Argentine devrait ainsi s'imposer avec Messi buteur.

Pariez sur Argentine - Croatie ici !