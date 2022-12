PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco sur France - Maroc - CDM 2022

Mon pronostic : la France bat le Maroc et Mbappé buteur (2.45)

L'équipe de France se retrouve dans la peau du grand favori ce soir. Si les Bleus ont souffert face à l'Angleterre au tour précédent, ils se sont montrés particulièrement efficaces, tout en bénéficiant d'une certaine réussite, pour s'imposer en fin de rencontre. Portés par un excellent Lloris et un Griezmann retrouvé, ils peuvent également compté sur un Giroud en grande forme et surtout un Mbappé étincelant. L'attaquant du PSG a certes été plus discret il y a quatre jours, mais il ne cesse d'inspirer la crainte à n'importe quelle défense. Et ses coéquipiers auront bien besoin de lui pour affronter une équipe du Maroc impressionnante défensivement. En effet, les Lions de l'Atlas n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début du tournoi. Une prouesse, conjuguée à une réelle efficacité offensive, qui a fait mal à des adversaires supérieurs sur le papier comme la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Au cours d'un match qui s'annonce serré, je vois la France s'imposer grâce à Kylian Mbappé.

