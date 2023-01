PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Di Meco sur Nottingham – Manchester United – EFL Cup

Mon pronostic : Manchester United gagne à Nottingham et Rashford buteur (2.65)

Les clubs anglais démarrent une dizaine consacrée aux coupes nationales. Et Manchester United est l’un des deux grands favoris à la victoire finale en EFL Cup. Les Mancuniens se déplacent à Nottingham pour cette première manche des demi-finales. Et je dois reconnaître que je suis très confiant pour eux, tant ils sont impressionnants cette saison, malgré leur récente défaite sur la pelouse d’Arsenal en toute fin de rencontre. La reconstruction de cette équipe, mise en place par Eric Ten Hag, passe aussi par un succès dans les compétitions aujourd’hui considérées comme mineures. Et si Nottingham reste sur une série de neuf matches sans défaite à domicile, aucun des adversaires affrontées n’avait le niveau des Red Devils. Je miserais donc sur un succès mancunien avec un but de l’inévitable Marcus Rashford, en feu depuis plusieurs semaines.

Pariez sur Nottingham – Manchester United ici !