PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco sur Pologne - Argentine du 30 novembre - CDM 2022

Mon pronostic : match nul entre l'Argentine et la Pologne (4.40)

Je suis inquiet pour les Argentins ! Je trouve qu'ils ont des difficultés dans cette Coupe du Monde, et je ne parle pas que des résultats. J'avais émis des doutes sur leurs capacités défensives et je me rends compte qu'offensivement, ce n'est pas forcément mieux, voire qu'on les a peut-être survendus. Devant, Lautaro Martinez a du mal à exister et s'il n'y a pas un exploit de Lionel Messi, ça devient très compliqué pour les Sud-Américains. Même "la Pulga" a semblé effacée sur le dernier match face au Mexique avant d'inscrire son superbe but. De l'autre côté, la Pologne a besoin d'un nul pour se qualifier, peu importe le résultat de l'autre match. Je pense qu'ils vont défendre une bonne partie de la rencontre pour essayer d'assurer ce point, qui leur offrirait la qualification pour les huitièmes de finale. J'ai peur que l'Argentine se fasse piéger, c'est pourquoi je vois un score de parité entre ces deux équipes !

