PRONOS PARIS RMC Le pari football d'Eric Di Meco sur Uruguay - Corée du Sud - Coupe du Monde

Mon pronostic : pas de vainqueur entre l'Uruguay et la Corée du Sud (3.60)

Dès le départ, je suis parti du principe que la Corée du Sud pouvait être une équipe suprise lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar ! C'est une sélection qui a beaucoup de talent, qui met énormément de vitesse dans son jeu et qui est capable d'embêter un bon nombre d'adversaires. De l'autre côté, l'Uruguay n'est pas au mieux avec une récente défaite surprise face à l'Iran mais également avec le déclin de sa génération dorée. Suarez, Godin, Cavani et d'autres sont au crépuscule de leur carrière et la Céleste doit désormais compter sur ses nouveaux joueurs prometteurs (Araujo, Valverde ou encore Nuñez). J'étais tenté par une victoire surprise de la Corée mais n'oublions pas que Son arrive au Qatar amoindri par une blessure contractée face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions début novembre. Entre des Guerriers Taeguk diminués et une Céleste vieillissante, je ne vois pas de vainqueur dans ce premier match du groupe H.

