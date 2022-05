PRONOS PARIS RMC Le pari football d’Éric Salliot du 16 mai – ATP Genève

Notre pronostic : Millman s’impose face à Gasquet (2.40)

C’est un duel plus équilibré que les cotes ne laissent penser. Richard Gasquet est plutôt inquiétant ces dernières semaines. Il reste, en effet, sur deux contre-performances en challenger, à Aix-en-Provence et à Bordeaux. Le Français ne semble pas totalement motivé actuellement et peine à retrouver un bon niveau cette année. En face, John Millman pourrait bien lui imposer un jeu très physique. Si l’Australien n’est pas le joueur le plus créatif, il demeure une véritable machine à renvoyer les coups. Je le vois proposer une opposition de force à son adversaire aujourd’hui, ce qui pourrait faire très mal à Gasquet. C’est pourquoi je miserais sur la victoire de Millman. Un beau pari coté à 2.40.

