PRONOS PARIS RMC Le pari football de Christophe Paillet sur Argentine – France – CDM 2022

Mon pronostic : l’Argentine ne perd pas dans le temps réglementaire, les deux équipes marquent et Mbappé ou Messi buteur (3.50)

L’équipe de France a aujourd’hui l’occasion de devenir la troisième nation de l'histoire à remporter deux Coupes du Monde d’affilée ! Les Bleus se sont montrés particulièrement solides tout au long du tournoi et ont pu compter sur des cadres en grande forme, à l’image d’un Antoine Griezmann métamorphosé et d’un Kylian Mbappé qui ne cesse d’impressionner. Mais je dois reconnaître que l’Argentine me fait peur. C’est tout un pays qui est en mission pour soulever le trophée après plus de 36 ans d’attente. Surtout, il s’agit fort probablement de la dernière chance de Lionel Messi de gagner cette compétition. Et la Pulga rayonne depuis un mois, accompagné par des coéquipiers prêts à tout pour lui ! Cette force collective et presque mystique me pousse à voir l’Albiceleste ne pas perdre au bout du temps réglementaire, conduisant à une potentielle prolongation qui me paraît fort probable. Je pense également que l’une des deux grandes stars, Mbappé ou Messi, ira de son but dans une rencontre où chaque équipe devrait marquer.

