PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Coubis du 6 février - Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas face à Brest, les deux équipes marquent (2.00)

C'est une rencontre très intéressante que l'on va suivre à 17h ! Rennes est favori pour ce duel face à Brest au Roazhon Park. Pourtant les Rennais ne sont pas du tout en forme. Ils restent sur une défaite à Clermont, leur troisième sur les quatre dernières journées de Ligue 1. Alors qu'on les pensait en course pour la 2e place et la Ligue des Champions, ils sont maintenant hors du top 5 avec huit points de retard sur le 3e, Nice. Il faut réagir ! Ce sera compliqué contre une équipe brestoise qui a déjà montré de très belles choses cette saison. La philosophie de jeu est tournée vers l'offensive. L'entame de championnat avait été très difficile puis Brest était parvenu à enchaîner six succès consécutifs pour complètement se relancer. Le club du Finistère reste même sur une belle victoire face à Lille (2-0). A domicile je ne vois pas Rennes s'incliner. Cependant, je pense que le Stade Brestois va marquer. Un pari pour doubler la mise !

