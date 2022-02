PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis – CAN ½ finale

Mon pronostic : le Cameroun ne perd pas contre l’Egypte et les deux équipes marquent (2.85)

Qui rejoindra le Sénégal en finale de cette Coupe d’Afrique des Nations ? Le Cameroun est logiquement favori en tant que pays hôte. Les Camerounais ont tenu leur rang en terminant premiers de leur poule avant d’éliminer les Comores puis la Gambie en phase finale. Cette fois il faudra se défaire de l’Egypte. Les Pharaons ne sont pas impressionnants depuis le début de la compétition mais ils parviennent à s’en sortir à chaque fois. Ils n’ont marqué que cinq buts et ont même été défaits par le Nigéria lors de leur premier match de poule. En huitième de finale, ils ont sorti la Côte d’Ivoire aux tirs au but avant d’éliminer le Maroc en prolongation (2-1). Cette fois je ne pense pas qu’ils parviendront à sortir le Cameroun. Je ne vois pas les Lions Indomptables perdre. Je m’attends à des buts de part et d’autre. Un beau pari côté à 2.85 !

