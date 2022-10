PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 1 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Rennes et les deux équipes marquent (2.40)

Seule équipe à ne pas avoir gagné en Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg va devoir mettre les bouchées doubles pour vite lancer la machine. Les Alsaciens sont donc dans la zone rouge mais le retard n’est pas si important car ils n’ont perdu « que » trois fois pour cinq nuls. Le gros problème est l’attaque avec seulement six buts marqués. Il faudra trouver une efficacité dans ce domaine pour aller chercher une victoire. Le Stade Rennais n’a pas réalisé une entame de championnat flamboyante avec trois succès, trois nuls et deux revers. Cependant, avant la trêve les Bretons restaient sur une bonne série de quatre rencontres sans défaite. Je pense que l’on devrait tout de même voir des buts de chaque côté en fin d'après-midi. Je miserais même sur le fait que Strasbourg ne perde pas. La trêve a peut-être fait le plus grand bien à l’effectif et je crois que l’équipe de Julien Stephan pourrait prendre au moins un point.

Pariez sur Strasbourg – Rennes ici !