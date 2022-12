PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 10 décembre - CDM 2022

Mon pronostic, 0-0, 1-0 ou 2-0 pour le Portugal contre le Maroc (2.35) !

J'ai bien peur que la belle aventure du Maroc s'arrête là ! Les Marocains ont laissé beaucoup de force dans la bataille face aux Espagnols en huitièmes de finale contrairement au Portugal qui s'est baladé face à la Suisse (6-1). Je trouve que Fernando Santos a bien géré le dossier Cristiano Ronaldo et le fait que son remplçant inscrive un triplé lors du match précédent justifie son choix de mettre la star sur le banc. Le Maroc va s'appuyer sur ses forces, sa solidité et la solidarité entre les onze joueurs mais l'absence de Nayef Aguerd en défense centrale me semble extrêmement préjudiciable. Je mise donc sur des scores exacts multichance via un MyMatch : 0-0, 1-0 ou 2-0 en faveur du Portugal (2.35) !

Pariez sur Maroc - Portugal ici