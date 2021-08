PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 11 août Supercoupe d’Europe

Mon pronostic : Chelsea ne perd pas face à Villarreal et les deux équipes marquent (2.25)

Très belle affiche à suivre pour cette Supercoupe d’Europe. Les deux clubs peuvent lancer leur saison avec un titre. Les Blues devraient aligner une équipe type ce soir à Belfast avec un trio d’attaque composé de Ziyech, Werner et Havertz. Extrêmement solide défensivement depuis l’arrivée de Thomas Tuchel en début d’année, Chelsea est allé chercher la coupe en Ligue des Champions en battant Manchester City. Villarreal s’est occupé de l’autre club mancunien en finale de la Ligue Europa aux tirs aux buts. Le club entraîné par Unaï Emery, a connu des matches amicaux très compliqués avec aucune victoire. C’est pourquoi je pencherais vers les Blues pour cette finale. Cependant, on sait qu’il est toujours compliqué de débuter une nouvelle saison donc je me couvrirais en misant sur le fait que Chelsea ne perde pas. Je pense que les deux équipes pourraient marquer. Un pari coté à 2.25 !

