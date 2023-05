PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 11 mai - Ligue Europa

Mon pronostic : l'AS Rome ne perd pas et Dybala ou Diaby marquent (2.75)

L'AS Rome s'est qualifiée de justesse au tour précédent face au Feyenoord en prolongations. Depuis, les hommes de José Mourinho sont sur une dynamique compliquée avec aucune victoire en quatre matchs, et donc, une qualification pour la Coupe d'Europe qui devient compromise via le championnat. De l'autre côté, le Bayer Leverkusen est en grande forme puisque sur les quinze derniers matchs, les Allemands n'ont perdu qu'une seule fois. C'était le week-end dernier à domicile face à Cologne. Les Romains, qui ont déjà gagné la Ligue Europa Conférence l'année dernière, pourront compter sur leur expérience, mais également sur le soutien du public pour essayer de prendre un avantage avant d'aller jouer le match retour la semaine prochaine à la BayArena. Je pense que la Roma ne perdra pas ce soir avec un but de Paulo Dybala ou de Moussa Diaby pour les Allemands.

