PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 11 octobre - Ligue des Champions

Mon pronostic : Paris bat Benfica grâce à Mbappé (2.05) !

Kylian déçoit rarement dans les grands rendez-vous ! L'attaquant parisien, qui vit une période délicate sur le plan personnel, sait pertinemment qu'il sera attendu au tournant par le public du Parc des Princes ce soir contre Benfica. Le PSG sera privé de Messi et l'organisation offensive sera certainement modifiée par Christophe Galtier. Je me méfie de cette équipe du Benfica que j'ai trouvé très intéressante la semaine dernière au stade de la Luz. Je vois une rencontre avec des buts, et je mise sur une victoire parisienne avec un but de Mbappé pour apaiser les tensions (2.05) !

