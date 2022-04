PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 avril Ligue des Champions

Mon pronostic : Chelsea ne perd pas à Madrid, les deux équipes marquent (2.05)

Même si je respecte beaucoup le Real Madrid, je me dis que le match aller lui a été extrêmement favorable (victoire 3-1) ! Karim Benzema était dans un état de grâce, Chelsea a mis du temps à entrer dans la partie et Edouard Mendy, que je considère comme l'un des meilleurs gardiens au Monde, a commis une grosse erreur. Je pense que les Blues sauront réagir ce soir au Bernabeu et je suis persuadé qu'ils parviendront à marquer au moins un but. Je joue donc le N2 (Chelsea ne perd pas) avec les deux équipes qui marquent (2.05) !

Pariez sur Real - Chelsea ici