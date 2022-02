PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 février – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Montpellier et Lille (3.50)

La période est très délicate pour Montpellier. Le MHSC a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres dont la plus récente à Saint-Etienne alors que les Montpelliérains menaient jusqu’à la 82e. Les Vert l’ont emporté trois buts à un. Une défaite qui fait mal pour les joueurs d’Olivier Dall’Oglio qui ne sont plus que 7e du championnat avec deux points d’avance sur le LOSC, 11e. Les Lillois aussi doivent remettre la machine en marche après deux défaites d’affilées à Brest (2-0) et la dernière en date contre le PSG (5-1). Cette saison est compliquée pour les champions de France en titre. Je pense que l’on devrait assister à une rencontre serrée entre deux clubs de même niveau. Je vous propose donc le nul pour plus que tripler la mise !

