PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 février – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon bat Lens 1-0, 2-0 ou 3-0 (4.20)

Lens va moins bien depuis quelques semaines et reste sur trois rencontres sans victoire en championnat. Les Sang-et-Or ont réalisé une première partie de saison énorme et cela n’est pas étonnant qu’ils marquent un peu le pas. Ce déplacement à Lyon ne sera donc pas facile car l’OL s’est rassuré ces derniers temps avec des performances intéressantes. Les Lyonnais devront cependant accélérer le pas en Ligue 1 pour essayer de revenir sur les places européennes. Je miserais sur un succès de Lyon ce soir sur le score de 1-0, 2-0 ou 3-0. Je pense que les Gones sont capables de ne pas encaisser de but.

