PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 janvier – Supercoupe d’Espagne

Mon pronostic : Barcelone bat le Betis et les deux équipes marquent (2.85)

Le FC Barcelone est favori pour rejoindre le Real Madrid en finale de la Supercoupe dimanche. Les Catalans se sont imposés sur la pelouse de l’Atletico de Madrid (1-0) grâce à un but d’Ousmane Dembélé. Sur la scène nationale, les Blaugranas n’ont perdu qu’une seule fois cette saison, sur le terrain du Real Madrid. Je leur fais confiance pour ce soir mais attention au Betis qui embête souvent le Barça ces dernières saisons. 4e de lIga, les Sévillans sont très bons et je les vois marquer au moins un but. Je miserais tout de même sur un succès du FC Barcelone au bout des quatre-vingt-dix minutes pour une belle cote de 2.85 !

Pariez sur Betis Séville – Barcelone ici !