PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Strasbourg et plus de 2,5 buts (1.90)

Marseille doit se concentrer sur la 2e place et s’est donné les moyens d’aller la chercher en s’imposant à Rennes lors de la dernières journées. Les Olympiens restaient sur deux défaites difficiles à encaisser. Contre le PSG en championnat (3-0) puis face à Annecy en Coupe de France. Il faut donc repartir de l’avant et je n’ai pas de doute sur le succès des Marseillais ce soir. Strasbourg est premier relégable et vient de perdre à la Meinau contre Brest, un adversaire direct. Je vous propose donc la victoire de l’OM. Pour faire gonfler la cote, je pense que l’on devrait voir au moins trois buts dans cette rencontre (1.90) !



