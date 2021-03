PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 mars Ligue Europa

Mon pronostic : Manchester United ne perd pas, les deux équipes marquent dont un but de Bruno Fernandes (3.75) !

C’est la plus belle affiche de ces huitièmes de finale aller. Si l’on remonte 15 ans en arrière cela aurait pu être une finale de la Ligue des Champions. Seulement le temps a passé et voilà les deux clubs luttant pour accéder aux quarts de finale de la Ligue Europa. Les deux équipes sont 2e de leur championnat respectif mais en ce moment c’est bien United qui semble dans une meilleure phase. Vainqueur du rival et leader Manchester City dimanche, le club mancunien a impressionné et mérite son statut de Dauphin de Premier League. Les Red Devils ont également été énormes los du match aller contre la Real Sociedad en seizièmes de finale avec une démonstration (0-4). La confiance est donc bien là alors que ce n’est pas la même chose pour le Milan AC. Les Milanais ont longtemps été premiers avant de laisser l’Inter s’échapper et prendre six points d’avance. En Europe les Rossoneri se sont qualifiés de justesse contre l’Etoile Rouge pour accéder aux huitièmes après deux matches nuls (2-2 et 1-1). Sans Zlatan ce soir à Old Trafford je ne les vois pas l’emporter. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur United qui ne perd pas et les deux équipes marquent avec notamment un but de Bruno Fernandes (3.75) !

