PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 12 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lens bat Clermont et au moins trois buts dans le match (2.00)

Les Lensois sont logiquement favoris à domicile face à Clermont. A Bollaert c’est un 7/7 pour les Sang-et-Or qui se sont toujours imposés cette saison. Difficile de voir les choses autrement pour cette rencontre même si les Clermontois réalisent une bonne saison avec une place dans le top 10 mais la période n’est pas bonne depuis un mois. Les Auvergnats n’ont plus gagné depuis le 9 octobre et la réception d’Auxerre (2-1). Le Racing reste sur quatre victoire de suite, affiche la 2e meilleure défense de Ligue 1 et aura envie de garder au minimum, ses cinq points d’avance sur le 3e. Je jouerais donc sur le succès lensois et pour vous permettre de doubler la mise, je vous propose de parier sur le fait qu’il y ait au moins trois buts dans la rencontre.

