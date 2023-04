PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 avril - Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Nice ne perd pas à Bâle, Moffi ou Labord buteur et -3,5 buts dans le match (2.80)

Le coefficient UEFA est dans les mains de l'OGC Nice ! Dernier représentant français engagé dans une compétition européenne, les Aiglons se déplacent ce soir en Suisse pour y affronter Bâle. Si les Niçois s'étaient qualifiés logiquement face au Sheriff Tiraspol, les Suisses avaient rencontré beaucoup plus de difficultés face au Slovan Bratislava, qu'ils avaient finalement éliminés aux tirs au buts. Depuis cette qualification, le FC Bâle n'a gagné qu'un seul match sur ses quatre derniers toutes compétitions confondues. La dynamique des Suisses est comparable avec celle de l'OGC Nice. Depuis leur victoire face au Sheriff Tiraspol, les Aiglons ont concédé deux matchs nuls face à Lorient et Angers, et ont perdu face au PSG. Malgré cette défaite, qui reste la première de l'ère Digard, les Niçois restent une équipe très difficile à manœuvrer. Je pense qu'ils ne perdront pas ce soir à Bâle, dans un match qui risque d'être fermé (-3,5 buts) avec Terem Moffi ou Gaëtan Laborde buteur.

