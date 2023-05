PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 mai – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Ajaccio 2-0, 3-0 ou 4-0 (2.05)

Le PSG devrait s’imposer sans difficulté ce soir au Parc des Princes. L’AC Ajaccio se dirige tout droit vers la Ligue 2 et, sans espoir, je ne pense que les Corses vont être en capacité de faire mal aux Parisiens. Le PSG se doit de reprendre ses six points d’avance sur le Racing Club de Lens, vainqueur avec brio hier à dix contre onze. Le match aller avait été une balade de santé pour le club de la capitale. J’imagine le même scénario ce soir avec un succès 2-0, 3-0 ou 4-0. Je pense même qu’on pourrait s’amuser sur les buts de Messi et Mbappé pour une cote de 2.35 sur un deuxième ticket.

Pariez sur PSG – Ajaccio ici !