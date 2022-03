PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 mars - Ligue 1

Notre pronostic : Marseille gagne à Brest et au moins trois buts dans le match (3.00)

J'espère que l'OM a tiré les leçons de tout ce qu'il s'est passé lors des trois derniers matches disputés. Les Olympiens étaient partis de Troyes avec un nul et donc deux points de perdus. Ensuite ils avaient enchaîné avec une défaite au Vélodrome contre Monaco (1-0). Cette semaine, ils ont enfin retrouvé le goût de la victoire en Ligue Europa Conférence contre le FC Bâle. Alors oui le club suisse n'est plus au même niveau qu'auparavant mais Marseille a pu reprendre confiance. Les Brestois soufflent le chaud et le froid depuis quelques semaines et restent sur un très beau succès à Lens. Cependant je pense que les Marseillais ont les armes pour s'imposer en Bretagne. C'est pourquoi je miserais sur leur succès. Pour faire encore gonfler la cote, je vous propose de rajouter le fait qu'il y ait au moins trois buts pour tripler la mise !

Pariez sur Brest - Marseille ici !