PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 13 octobre – Ligue Europa

Mon pronostic : Monaco ne perd pas sur la pelouse de Trabzonspor et les deux équipes marquent (2.05)

En s’imposant face à Trabzonspor à Louis-II, les Monégasques ont pris trois points très importants pour ce groupe H. Les joueurs de la Principauté doivent donc confirmer ce soir en Turquie cette fois. Ils ont les armes pour le faire tant leur forme est bonne avec quatre victoires d’affilée. L’ASM devra tout de même se méfier de Trabzonspor. Ce n’est jamais évident de se déplacer en Turquie, encore plus à Trabzon où le club est invaincu depuis le début de saison. Je me couvrirais avec le N2 et les deux équipes qui marquent. Je m’attends à une rencontre serrée, avec des buts de chaque côté pour doubler la mise !

