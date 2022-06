PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 14 juin Ligue des Nations

Mon pronostic : l'Allemagne bat l'Italie 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.95) !

Affiche de prestige ce soir à Monchengladbach entre l'Allemagne et l'Italie. Après trois journées, les Italiens occupent la première place de cette poule de Ligue des Nations avec une victoire et deux matches nuls. Les Allemands, eux, ont dû se contenter de trois nuls et ils voudront certainement terminer ces matches de juin avec au moins un succès. Alors que Roberto Mancini est dans une phase d'expérimentation et de revue d'effectif (l'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde), Hansi Flick prépare le Mondial au Qatar et alignera une équipe compétitive. Je mise donc sur une victoire de la Mannschaft et je tente le score exact multichoix : 1-0, 2-0 ou 3-0 pour une cote de (2.95) !

Pariez sur Allemagne - Italie ici