PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 15 août Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face à Bordeaux et plus de 2,5 buts dans la rencontre (1.92)

Match très déséquilibré à suivre ce soir. Les Marseillais sont largement favoris devant leur public ce soir face à Bordeaux. Lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’OM s’est imposé à Montpellier après avoir été mené de deux buts (2-3). Avec le style Sampaoli, Marseille est une équipe très alléchante, capable de marquer des buts mais aussi d’en encaisser. Je pense donc qu’on devrait voir les filets trembler assez souvent et c’est pour cela que je vois plus de 2,5 buts dans la rencontre. Bordeaux a perdu face au promu Clermont (0-2). Déjà une grosse désillusion pour les Girondins qui restent sur une saison très décevante. Avec ce début de saison surprenant, je me couvrirais avec Marseille qui ne perd pas. Un pari combiné coté à 1.92 !

