PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 15 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas contre Reims et les deux équipes marquent et Gouiri ou Balogun buteur (3.00 via MYMATCH)

Le bilan 2023 du Stade Rennais est très moyen. Les Bretons ont disputé dix-huit rencontres pour huit victoires, un nul et donc neuf défaites ! Rennes est désormais 7e du championnat après la victoire de Lyon hier. Il faudrait donc repartir de l’avant sauf que Reims est toujours dans le coup pour l’Europe grâce au très bon travail de Will Still. Les Rémois ne vont rien lâcher dans ce match. Cependant, je n’imagine pas le Stade Rennais s’incliner au Roahzon Park et je me couvrirais avec le 1N et les deux équipes marquent. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de pariez sur un but de Gouiri, meilleur buteur de Rennes, ou Balogun, auteur de dix-huit réalisations. Un MYMATCH qui pourrait vous permettre de tripler votre mise.

Pariez sur Rennes – Reims ici !