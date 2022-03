PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 15 mars Ligue des Champions

Mon pronostic : l'Ajax bat le Benfica, les deux équipes marquent (2.15) !

Spectacle attendu ce soir à Amsterdam pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions. L'Ajax, qui a marché sur ses adversaires en phase de poule avec six succès en six journées, doit terminer le travail contre le Benfica après le nul du match aller (2-2). Je trouve cette équipe néerlandaise impresionnante offensivement et j'ai du mal à envisager un match cadenassé entre ces deux équipes. Je pars donc sur une victoire de l'Ajax avec les deux équipes qui marquent (2.15) et je vous conseille également de mettre une pièce sur un nouveau but de Sebastien Haller (1.80) !

