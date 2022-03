PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 15 mars Ligue des Champions

Mon pronostic : Manchester ne perd pas, les deux équipes marquent, Ronaldo buteur (4.60) !

Tout reste possible dans ce huitième de finale de Ligue des Champions ! Le résultat du match aller (1-1) est flatteur pour les Mancuniens mais je pense qu'ils sont favoris sur ce match retour car ce n'est jamais évident d'aller s'imposer à Old Trafford. Même si l'Atletico traverse une bonne période, la pression risque d'être difficile à supporter, qui plus est avec un Cristiano Ronaldo surmotivé et en pleine confiance. Je vous propose donc le MyMatch suivant : Manchester United ne perd pas, les deux équipes marquent et Ronaldo buteur (4.60) !

