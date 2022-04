PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 avril - Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Lille et Lens (3.50)

Ces deux équipes sont en difficultés en championnat même s'ils sont toujours en course pour une qualification dans une coupe européenne. Lille est 7e avec quatre points de retard sur le top 5. La victoire serait donc un joli coup pour, d'une part se rapprocher du haut du classement, et d'autre part, prendre ses distances sur le rival Lensois qui est à une longueur. Les Sang-et-Or avaient éliminé les Dogues lors de leur duel en Coupe de France aux tirs au but. Je pense que l'on devrait une nouvelle fois assister à un match serré. Je vois un nul entre ces deux clubs pour une cote de 3.50 !

