PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Ajaccio et au moins deux buts dans la rencontre (2.10)

Strasbourg mériterait d’être mieux classé que cela. Le Racing va beaucoup mieux qu’en début de saison mais doit toujours se battre pour le maintien d’autant plus contre des concurrents directs comme l’est Ajaccio. Les Ajacciens sont en grandes difficultés, surtout en déplacement où ils restent sur quatre défaites d’affilée. La Meinau va pousser très fort derrière son équipe cet après-midi et c’est pour cela que je miserais sur le succès de Strasbourg. Pour faire gonfler un petit peu cette cote, je vous propose de miser sur le fait qu’il y ait plus de 1,5 but dans la rencontre.

