PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 février – Ligue Europa

Mon pronostic : la Juventus bat Nantes sans encaisser de but (1.84)

Je ne vois pas de surprise pour ce duel entre la Juventus et le FC Nantes. Les Turinois retrouvent la forme depuis quelques matches avec trois victoires d’affilée. Sans la pénalité de quinze points reçue en championnat, ils seraient dans le top 3 de la Série A, à égalité avec l’Inter. La Juventus est favorite face à Nantes et devrait logiquement s’imposer chez elle. Les Nantais vont tout de même mieux avec une seule défaite depuis la reprise pour cinq victoires et quatre nuls. Cependant, le niveau va grandement s’élever ce soir et je pense que les Canaris vont s‘incliner sans marquer de but (1.84).

