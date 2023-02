PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 février – Ligue Europa

Mon pronostic : Monaco ne perd pas à Leverkusen et les deux équipes marquent (2.45)

En battant le Paris Saint-Germain à Louis-II, l’AS Monaco a perpétué une série de neuf rencontres sans défaite. C’est simple, depuis la reprise, les Monégasques sont invaincus et restent même sur trois victoires de suite. Ils arrivent donc en pleine confiance pour ce déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Les Allemands ont disputé cinq rencontres depuis la fin de la Coupe du Monde pour trois succès et deux défaites. Seulement 8e de Bundesliga, les coéquipiers de Moussa Diaby ne réalisent pas une saison exceptionnelle et c’est pourquoi je miserais sur le fait que Monaco ne perde pas avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.45 !

Pariez sur Bayer Leverkusen – Monaco ici !