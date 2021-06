PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 juin sur Finlande – Russie Euro 2020

Mon pronostic : la Finlande ne perd pas contre la Russie et les deux équipes marquent (3.80)

Les Finlandais sont typiquement des joueurs qui aiment défendre et sont plus que solides. La rigueur tactique et le combat physique sont au cœur du jeu de la Finlande. Alors oui, offensivement, il n’y a pas grand-chose mais s’ils gardent cette efficacité totale, ils peuvent être une nouvelle fois dangereux aujourd’hui. Comme mes compères, je vois un match très équilibré. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le fait que la Finlande ne perde pas. La Russie me paraît très faible cette année. Je n’ai trouvé aucune qualité lors de leur premier match et de la fessée infligée par la Belgique (3-0). Je pense tout de même que les deux équipes vont marquer pour presque quadrupler la mise (3.80) !

